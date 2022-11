Neymar curte post debochando de dependência química de Casagrande

“Podemos perder a Copa do Mundo para o narcisismo do Neymar”, opinou ele. Eis que o jogador curtiu uma publicação em que debochava da dependência química de Casagrande. O print da curtida foi exposto e viralizou.

Neymar não recebeu bem as críticas feitas pelo comentarista esportivo Walter Casagrande. Em sua coluna no UOL, o ex-jogador questionou se o camisa 10 da Seleção quer ‘jogar ou ser celebridade na Copa’.

