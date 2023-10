Neymar curte festinha com mulheres e celulares proibidos durante pós-parto de Bruna; veja print

Neymar Jr. e mais jogadores teriam curtido uma festinha com mulheres em um condomínio de luxo em Cuiabá depois do jogo da seleção brasileira contra a Venezuela, segundo o perfil Garoto do Blog, no Instagram.

O jogador teria promovido a "resenha" que contou com Vini Jr. e Richarlison, além da sua irmã, Rafaella. A informação é de que algumas mulheres foram convidadas ao local, mas com a regra de celulares proibidos e recolhidos na portaria.



Para acrescentar à fofoca, o perfil Gossip do Dia divulgou um print que seria de uma das garotas que estavam na festa, convidando uma amiga para se juntar a eles. "Tô no after com o Neymar, você quer vir? Eu pedi pra ele aqui, se você quiser vir, me fala, que aí mando a localização. Responde logo porque não posso ficar muito no celular", diz a suposta mensagem.

A loira que não teve identidade revelada chegou a postar uma foto com o jogador: “Mais um dia comum com meu brother. Tmj [tamo junto] menino ney", escreveu na legenda.

Vale lembrar que a namorada de Neymar, Bruna Biancardi, ainda está de resguardo. Ela deu à luz a filha do jogador, Mavie, via parto cesárea, na última sexta-feira (6). O jogador não conseguiu acompanhar o parto, mas ainda assim foi exaltado e defendido por Bruna após críticas.