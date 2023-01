Ney Matogrosso afirma que terminar canções inéditas de Cazuza é 'ideia retomada'

SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor Ney Matrogrosso, 81, comentou sobre a possibilidade de concluir músicas inéditas de Cazuza. Ele viveu um romance com o artista, que morreu em 1990 após ser diagnosticado com Aids, no fim dos anos 1970.

Ney foi uma das atrações do Festival de Verão de Salvador na noite deste sábado (28). Ele se apresentou no palco com o rapper Criolo durante o evento.

O artista respondeu sobre composições de Cazuza. "É uma ideia que está rodando há alguns anos. Agora, parece que tá sendo retomada. Vamos ver se rolar um repertório interessante. Na última vez (que o assunto surgiu), só fiquei com três músicas. Não dava para fazer um disco", disse em entrevista à reportagem.

"Eu não acho que eu sou (uma referência). Eu não penso nisso", completou o artista após sua apresentação na capital baiana.

Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, revelou que tem o desejo de ver Ney Matogrosso musicando as 26 letras inéditas deixadas pelo cantor. A afirmação ocorreu em entrevista à Quem em 2021.

"Ney é um bicho do mato, e se disser 'não' eu vou mandar ele para todos os lugares. A gente tem intimidade para isso. Mas ele sempre termina seu show cantando poemas de Cazuza, com a plateia inteira junto", afirmou na época.