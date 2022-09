Neto cogita abrir Onlyfans após descobrir lucro milionário de modelo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O apresentador e ex-jogador Neto, de 55 anos, brincou com seus convidados sobre a possibilidade de abrir um perfil no Onlyfans após ter ouvido modelo dizer que faturou R$ 1 milhão em sete meses na plataforma de conteúdo adulto. A declaração foi feita na edição desta terça-feira (6) do programa "Os Donos da Bola" (Band).

Neto se referia à modelo e atriz Aricia Silva, que esteve em sua atração para divulgar a estreia do "Nois na Firma" no canal e revelou o lucro milionário no Onlyfans.

"Você viu o Onlyfans da Aricia?", indagou Neto ao convidado Tatola Godas, humorista que apresenta o "Perrengue na Band". "Eu? Não. Me contaram", reagiu, aos risos, Tatola. "Bota as fotos dela aí, Kascão (Renato Nalesso, diretor do "Os Donos da Bola"). Deixa eu falar uma coisa pra vocês: 'Mamãe'", gargalhou o ex-jogador.

O apresentador ainda confidenciou para os convidados que não tinha conhecimento do Onlyfans e sugeriu sociedade com a modelo Aricia Silva pelo sucesso na plataforma de conteúdo adulto.

"10 dólares, 15 dólares. Pega o vídeo dela que está no "Nois na Firma". Falar uma coisa pra você, tem que ser sócio da menina. Ela ganhou 1 milhão em sete meses, ela falou aqui", descreveu Neto.

"É uma menina cheia de atributos", elogiou Tatola. "Nós não temos esses atributos, né", riu Neto. "Não temos", concordou o humorista.

Sem papas na língua, Neto afirmou que poderia ser um bom negócio abrir um perfil no Onlyfans. "R$ 1 milhão em sete meses no Onlyfans. Mas só pode mulher ou pode homem também no Onlyfans?", indagou.

"Se a gente abrir uma página, temos que pagar R$ 1 milhão", debochou o ex-goleiro Wagner Velloso. "Mas se eu quiser fazer uma página minha, ficar de quatro e fazer essas coisas", continuou Neto. "Pode", garantiu Velloso. "Pergunta interessante agora", brincou Tatola. "Mostrar os peitos", seguiu o apresentador, com as mãos nos seios. "Pode", reafirmou o ex-goleiro.

No fim, Neto, que estava ao vivo somente no Youtube em virtude da propaganda eleitoral na TV, encerrou o tema, mas pediu para a emissora uma atração focada em fazer react de conteúdos do Onlyfans.

"Eu acho que eu tinha que ter um programa para comentar essas paradas aí. O que o Casimiro [Miguel] faz [react no youtube]... Tem que deixar eu falar tudo", disse.