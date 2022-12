Netinho de Paula é acusado de pressionar mulher a doar rim

Netinho de Paula teve R$ 162,9 mil penhorados pela Justiça após o cantor ser acusado de pressionar uma mulher a doar o rim, segundo o colunista Rogério Gentile, do UOL.

O episódio ocorreu em 2001 no programa ‘Domingo da Gente’, na Record, o qual ele era apresentador. Na época, a mulher estava acompanhando a sobrinha menor de idade que pediu ajuda financeira para a mãe realizar o transplante.

Ainda segundo o colunista, no processo consta que Netinho chorou com a recusa da mulher, que justificou que não poderia se afastar do trabalho para realizar a cirurgia já que não tinha outra maneira de sustentar as filhas.

Com a pressão do cantor, a mulher concordou em doar o rim, afirmou os advogados da denunciante. No entanto, antes da cirurgia ela foi demitia sem justa causa.

A mulher alegou ainda ter sofrido ofensas e agressões na rua por acharem que ela não tinha feito a doação. A defesa de Netinho alegou que a mulher doou o rim de forma voluntário e chorou ao se emocionar com a situação. Ele também disse que arranjou um emprego para a mulher quando soube do ocorrido.

Porém, a Justiça paulista condenou o cantor a pagar uma indenizar de R$ 162,9 em direitos autorais. Não cabe mais recurso.