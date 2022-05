Netflix inclui alerta na série 'Stranger Things' após tiroteio em escola no Texas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o incidente nesta terça-feira, em que um jovem de 18 anos matou diversas crianças e adultos numa escola do Texas, a Netflix adicinou às pressas um aviso de conteúdo na quarta temporada de "Stranger Things", que estreia sua primeira parte nesta sexta-feira.

Este que se tornou o pior massacre em uma instituição de ensino infantil nos EUA em quase dez anos fez com que a plataforma de streaming inserisse esse alerta, já que no começo da série há uma cena envolvendo violência com crianças.

"Filmamos esta temporada de 'Stranger Things' há um ano", detalha o aviso, que aparece antes da recapitulação da terceira temporada apenas para os espectadores dos EUA. "Mas dado o recente tiroteio trágico em uma escola no Texas, os espectadores podem achar a cena de abertura do episódio 1 angustiante. Estamos profundamente entristecidos por essa violência indescritível e nossos corações estão com todas as famílias que estão de luto por um ente querido."

Também incluíram na descrição do programa um breve aviso sobre violência gráfica com crianças.

"Stranger Things 4" chega à plataforma nesta sexta-feira, em uma versão mais sombria. A segunda parte, que vai concluir essa temporada, só vai ao ar em 1º de julho.