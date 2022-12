Netflix anuncia 2ª temporada de ‘Heartstopper’ para 2023; confira

Heartstopper é uma série baseada na franquia homônima da história em quadrinhos. O enredo acompanha os adolescentes Charlie (Joe Locke) e Nick enquanto descobrem ser mais do que amigos. No meio disso tudo, eles aprendem a lidar com a escola e os amigos.

A gigante do streaming anunciou que a nova temporada contará com quatro personagens novos. Entre eles, estará David, o irmão mais velho de Nick (Kit Connor).

“Olá, fãs de Heartstopper. Desejamos o melhor Natal e ano-novo para você! Não importa o que as festas de final de ano significam para você, espero que vocês estejam comendo muito queijo anti-homofóbico. Sempre bom estar preparado com queijo anti-homofobia!”, brincou o elenco em vídeo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.