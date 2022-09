Nelson Rubens deixa pornô gay escapar em conta de rede social

Nelson Rubens nunca falou sobre a sua sexualidade mas já foi casado com Eliane Luiza Ferreira Botega nos anos 80 e teve dois filhos com ela, Nelson Rubens Botega Júnior e Flávia Christina Ferreira Botega.

O apresentador de 85 anos, conhecido pelo bordão “OK, OK”, no TV Fama (RedeTV!) não se pronunciou até agora. Alguns dos likes chegaram a ser “descurtidos”, no entanto um vídeo de um rapaz se masturbando ainda permanece como curtido na conta.

