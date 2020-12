Nego do Borel e Julia Schiavi trocam farpas: 'a história se repete'

Após Julia Schiavi, ex-namorada de Nego do Borel, comentar sobre o fim do noivado do cantor com Duda Reis e alfinetar que 'mentira tem perna curta', o funkeiro não deixou barato e retrucou a declaração da modelo.

“É gente.. como diz minha mãe.. “mentira tem perna curta”. A gente até tenta ajudar, mas tem gente que precisa passar pra aprender! Alguns entendem rápido, outros nem tanto! Só desejo que todos fiquem bem!”, escreveu ela em um dos trechos do comentário.

Irônico, Nego do Borel respondeu a declaração da ex-namorada. “Meu Deus. feliz natal. Achei que vc tivesse bem, achei que não estivesse triste comigo, carnaval passado a gente se falou, vc até tinha ficado de vir pro Rio, lembra? Tenho aqui todas as conversas, mas enfim, feliz natal pra você e pro maridão aí, tudo de bom na vida de vocês", disparou.

Troca de farpas

Para quem achou que tinha terminado por aí. Julia respondeu ao comentário do funkeiro com um textão e abriu o jogo sobre o relacionamento que viveu com o artista, além de rebater as críticas dos internautas que a acusaram de querer 'biscoito'.

"SIM! Eu ia passar o carnaval no Rio de Janeiro na casa da minha amiga ( que é mulher do seu amigo por sinal ) e quando soube que você estaria lá , não fui! Passei em SP e tenho fotos aqui no feed. Quando nos falamos acredito que você ainda estava com a Duda né? Não lembro.. mas sei que era para mostrar a ela. Porque quando teve o evento em SP de um amigo em comum, você soube e não queria levá-la porque sabia que eu estaria presente.. se você tem suas provas eu também tenho as minhas. Mas não quero confusão não! Quero apenas que você dê valor a mulher que está ao teu lado e seja uma pessoa melhor! bom natal! Espero que 2021 seja melhor pra vocês", escreveu.

"Mulheres, se valorizem! Se valorizem pelo que vocês são.. pensem na criação que vocês tiveram! Não aceitem menos do que vocês merecem.. não gaste o tempo de vocês com alguém que não te valoriza, com alguém que não te respeita!", disse em um dos trechos do desabafo.