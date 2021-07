Nego do Borel é indiciado por lesão corporal contra ex-namorada

De acordo com o Uol, as investigações apontam que Nego agrediu Swellen diversas vezes enquanto namoraram entre 2012 e 2015. Nego também é acusado de ter comportamento agressivo por Duda Reis.

O cantor Nego do Borel foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por lesão corporal contra a ex-namorada, Swellen Sauer.

