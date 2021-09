Nego do Borel é expulso de A Fazenda 13

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record decidiu expulsar o cantor Leno Maycon Viana Gomes, o Nego do Borel, 29, do reality A Fazenda 13 neste sábado (25) na Record. A decisão vem após os espectadores acusarem o participante de supostamente estuprar a modelo Dayane Mello, 32, na madrugada deste sábado (25), após a segunda festa do programa.

Em nota oficial enviada à coluna Zapping, a Record afirmou que "diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Borel da competição". A emissora também informa que a participante passou por atendimento psicológico.

Circulam nas redes sociais trechos de vídeos dos peões no quarto após a comemoração. Dayane aparentava estar muito bêbada e outros participantes a ajudaram a se trocar e a se deitar.

Em uma das imagens, MC Gui, 23, aparece perguntando se ela gostaria de ficar onde estava, com Nego do Borel sobre ela, ou ir para a cama dela. "Papo sério, se ela não quiser sair, você sai, Nego", ele disse, e alegou ser melhor para evitar problemas.

Ao fundo, vozes femininas afirmavam que ela estava "totalmente bêbada" e concordam com a instrução. Em outro vídeo, Borel está deitado ao lado de Dayane, a abraçando, e outros participantes tentam afastá-lo, enquanto o cantor pede: "Calma aí".

Um dos trechos mais sérios é o que mostra o quarto durante a madrugada, com os demais participantes dormindo. As limitações da câmera não permitem que as imagens e o áudio sejam claros.

Segundo o público, nos trechos, Nego do Borel estaria na cama com Dayane, que não reagia por estar inconsciente. Há sons que parecem gemidos e, em alguns momentos, é possível ouvir a voz da modelo, quase inaudível, murmurando que tem filho.

VOCÊS SÃO CEGOS?

Por volta das 19h, os peões foram avisados da expulsão ne Nego do Borel na sala da sede. Após a leitura da informação passada pela produção, para que os peões remanescentes arrumassem todos os itens pessoais do cantor, os participantes começaram a especular o motivo da expulsão.

Nesse momento, Solange Gomes interveio: “Meninos, vocês são cegos? A menina estava inconsciente de madrugada”.

Após debate sobre se esse seria o real motivo da expulsão, MC Gui falou para os peões que, como não sabiam o verdadeiro motivo da expulsão, era melhor não falarem sobre o assunto. Mesmo assim, os participantes continuaram falando sobre o suposto envolvimento de Nego do Borel com Dayane Mello.

O sertanejo Tiago Piquilo chorou com a notícia, e outros peões afirmaram estar em choque com a notícia.

- Veja a nota da equipe do artista:

"Comunicado oficial

A assessoria imprensa de cantor Nego do Borel informa oficialmente a saída do cantor do Reality "A Fazenda". A equipe jurídica do artista se encontra neste momento em contato com a equipe jurídica da emissora para apurar todas as informações e se pronunciará hoje ainda, quando tiver maiores detalhes.

Deixamos claro que somos a favor de que a justiça seja feita e por pedimos para que evitem julgamentos sem provas ou baseados em pequenos recortes da internet.

Assessoria Nego do Borel"

- Veja a nota da Record:

"A Record TV informa que desde a manhã deste sábado, 25 de setembro, trabalha na apuração criteriosa em relação aos acontecimentos desta última noite no reality 'A Fazenda' envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello.

Uma equipe multidisciplinar cuidou da análise de todo o material gravado, além de aguardar pelo despertar da Dayane e dos demais peões para juntar mais elementos, falas e depoimentos que pudessem amparar a decisão a ser tomada.

Além do atendimento psicológico, Dayane passou por uma entrevista completando os elementos primordiais para uma tomada de decisão justa.

Diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Boreal da competição.

Todos os detalhes serão esclarecidos ao público no programa deste sábado."