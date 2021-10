Nego do Borel é encontrado em motel do Rio de Janeiro

O cantor estava desaparecido desde domingo (3) foi encontrado com duas mulheres em quarto do motel.

Nego do Borel foi encontrado agora há pouco em um motel, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. A Polícia Civil fazia buscas por ele em Itacuruçá após informações de que o artista teria sido visto por lá.

