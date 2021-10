Nego do Borel curte balada e posa com ex de Anitta após sumiço e relato de depressão

Após a polêmica envolvendo seu sumiço, Nego do Borel curtiu uma balada no Rio de Janeiro e só deixou o local na manhã deste domingo (10). Aos risos, ele interagiu com os fãs.

Em uma sequência de stories na balada, o cantor posou ao lado do ex-marido de Anitta, Thiago Magalhães. Em outra postagem, Borel filma o som e as luzes do local que está completamente lotado.

No último dia 4 deste mês, o cantor foi dado como desaparecido após a mãe dele registrar um boletim de ocorrência.

O fukeiro foi encontrado em um motel e disse que havia tomado quatro comprimidos de Dramin para dormir e que não ligou mais o telefone.

Nego do Borel foi expulso de A Fazenda 13 e é investigado pela Polícia Civil de São Paulo por estupro de vulnerável.