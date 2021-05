Nego Di é desmentido e esculachado por MC Poze após dizer que não o conhece

Nego Di se envolveu em uma polêmica com MC Poze nas redes sociais. Tudo começou quando o ex-bbb afirmou não conhecer o funkeiro.

MC Poze, então, desmentiu o Nego mostrando um print de um pedido de Nego para que ele divulgasse uma paródia. O funkeiro esculachou o ex-bbb. “Uma mula desse daí, um jagunço fu... Que por.. é Nego Di? Quem é esse Nego Di, eu que não te conheço de po... nenhuma. Tu era do 'BBB' e foi cancelado, foi cancelado e não é a toa. Um tipo de atitude dessa de otário, de c..., fanfarrão, não é a toa”, detonou.

“Tu não me conhece não? Por que tu já me mandou mensagem aqui no meu Instagram? Antes de falar, tivesse excluído para não ficar fraco na rede social. Agora foi falar mais do que não me conhece. Tu já me chamou na rede social, c... Fui na conversa contigo, nem tinha apagado. Tirei print e vou botar para geral ver a comédia braba. Mexeu com a pessoa errada. Mexeu com o psicopata do funk. Me chamou na rede social para falar que fez paródia da minha música 'Tô Voando Alto’”, disse Poze mostrando o print em seguida.