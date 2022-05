Nego Di causa polêmica ao fazer piadas transfóbicas sobre Linn da Quebrada

O humorista Nego Di causou polêmica ao fazer piadas transfóbicas durante stand up envolvendo a cantora e ex-BBB Linn da Quebrada.

Tô procurando a piada que o nego di fez sobre a Linn da Quebrada pq eu só vi ofensas, homofobia e transfobia. pic.twitter.com/VPAG9MK8SV — (@gabrielmontta) April 29, 2022

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o humorista comenta sobre as partes íntimas da artista. “Para quem não sabe quem é Linn da Quebrada, é a travesti que estava no ‘BBB’ e acabou de sair. Agora é assim que se fala, a travesti. Quando é travesti é porque tem a peça, ainda não cortou”.

Em seguida, Nego Di falou sobre o beijo de Lina em Maria em uma das festas do reality.

“Teve a primeira festa, estava assistindo e do nada [aconteceu] o bagulho mais aleatório da minha vida. Não sei se vocês viram, eu estava sentado com a nega velha [sua parceira]. A travesti pegou uma ‘mina’, beijou uma ‘mina’. Que isso? Os travecos querem me enlouquecer? O que ela quer, o que ele quer o que ‘elu’ [pronome não binário] quer? O cara vira mulher, coloca silicone, coloca cabelo, toma hormônio, para sair para pegar umas ‘minas’? Nunca tinha visto traveco ‘machorra’ na minha vida”, declarou.

As declarações do ex-brother ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. Após as críticas, Nego Di celebrou nas redes sociais a repercussão do seu vídeo: “Enquanto a ‘lacrolândia’ ‘tenta’ cancelar comediante por piada, meus números só crescem! Obrigado pelo engajamento, comunidade LGBTQIA+… amo muito vocês! Beijo no bumbum”.