Natália é eliminada do BBB 22 com 83,43% dos votos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Natália foi eliminada nesta terça (12) do Big Brother Brasil 22 (Globo), com 83,43% dos votos. A mineira disputava a permanência na casa com Gustavo e Paulo André, que receberam 14,3% e 2,27% dos votos, respectivamente.

Natália acabou no Paredão por ter sido a mais votada pela casa no domingo (10). Paulo André havia sido indicado pelo Líder Eliezer à berlinda, e Gustavo foi puxado por Natália no Contragolpe.

A sister teve uma madrugada conturbada nesta terça (12), após o último Jogo da Discórdia. Os brothers precisavam escolher quem eram suas duas prioridades dentro da casa, e decidir quem das prioridades receberia uma consequência.

Natália castigou Eliezer com o Monstro. Os dois têm se relacionado no programa, e Eli se irritou ao receber a consequência da mineira.

"Inacreditável. Eu passei o programa todo sendo Monstro. Primeira vez que eu sou Líder, são dois dias de liderança, e ela me manda para o Monstro?", reclamou o brother com Jessilane. "Ela fez a escolha dela. Eu sou um otário. É isso que eu sou, um otário. Não aprendo", esbravejou.

Natália justificou sua escolha dizendo que Jessilane estaria muito abalada com a saída de Lina do reality. Eliezer não quis conversar com Natália durante a madrugada, e a sister chorou no Quarto Lollipop, chegando a dizer que queria deixar o reality. Eles discutiram de dia, durante uma dinâmica com temática da Páscoa, sem se resolverem.