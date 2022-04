Nasce Zaya, primeira filha de Hulk Paraíba com Camila Ângelo

Zaya nasceu às 15h22 (horário de Brasília). Além dela, Hulk já é pai de Ian, Tiago e Alice, frutos do primeiro casamento com Iran Ângelo, tia de Camila.

Pesando 3,890 kg e medindo 53,3 cm, Zaya, primeira filha de Hulk Paraíba com Camila Ângelo, nasceu nesta segunda-feira (18), no Mercy Hospital Maternity, em Miami.

