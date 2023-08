Nasce segundo filho de Rihanna com A$AP Rocky

A cantora anunciou a gravidez em fevereiro durante a sua apresentação no Super Bowl, quando deixou à mostra o barrigão e surpreendeu os fãs, até porque seu primeiro filho nasceu um ano antes, em maio de 2022. O primeiro filho do casal se chama RZ Athelstan Mayers, em homenagem ao líder do Wu-Tang Clan.

Nasceu o segundo filho de Rihanna com A$AP Rocky. Segundo o TMZ, a cantora deu à luz discretamente no dia 3 de agosto, mas somente nesta segunda-feira (21) a informação vazou para o site americano.

