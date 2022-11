Namoro de Harry Styles e Olivia Wilde chega ao fim e fãs comemoram

O namoro de Harry Styles e Olivia Wilde chegou ao fim após dois anos e fãs do artista estão comemorando nas redes sociais.

Segundo a revista norte-americana People divulgou nesta sexta-feira (18), o cantor e ator de 28 anos e a atriz e diretora de 38 estão "dando um tempo" do relacionamento, mas continuam amigos.

"Ele ainda está em turnê e agora está indo pro exterior. Ela está focando nos filhos e no trabalho em Los Angeles", disse uma fonte. "Foi uma decisão bem amigável". Olivia foi vista dançando e cantando no show de Harry Styles no dia 15 de novembro e ao que tudo indica, eles continuam ainda "muito amigos", como afirmou uma fonte. "Eles agora só têm prioridades diferentes que estão os mantendo separados".

Fãs do ex-One Direction "cancelaram" a diretora devido a algumas polêmicas em que seu nome foi envolvido. Desde os primeiros rumores do relacionamento, fãs já não gostavam de Olivia, que passou por rumores de traição a Jason Sudeikis,

A artista dirigiu e atuou no filme "Não se preocupe, querida", estrelado por Harry Styles e Florence Pugh. Ela fez sua estreia na direção com a comédia "Booksmart". Wilde é mãe de Daisy e Otis, de 6 e 8 anos, fruto do relacionamento com o ator Jason Sudeikis.