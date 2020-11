Namoro de Giulia Be acaba em meio a boato de traição com Luan Santana

Não só o relacionamento de 12 anos de Luan Santana com Jade Magalhães chegou ao fim, em meio a rumores de envolvimento com Giulia Be. Giulia revelou que o seu namoro com o cantor e modelo Eduardo Chady, também "não aguentou tudo isso", e acabou.

No Instagram, ela fez um desabafo sobre a onda de ataques que vem recebendo por ter sido apontada como pivô do fim do noivado de Luan Santana. o que é negado por ambos. "Não cabe a mim comentar o relacionamento de outras pessoas. O meu namoro não aguentou a tudo isso. Terminei tem algumas semanas, pois acho que a pessoa que a gente escolhe amar não merece toda essa destilação de ódio, toda essa criação e especulação abalando algo que era para estar sendo vivido a dois. Eu escolhi essa vida, ele não.", escreveu.

Confira na íntegra o texto publicado por ela nos Stories do Instagram:



"Estou aqui a pedido dos meus fãs. Reconheço que as pessoas criam ídolos por exemplos, e se um dia qualquer um deles se sentisse injustiçado, eu iria incentivá-lo a usar sua voz. Não faz sentido fazer diferente comigo mesma, e eu só posso falar por mim.

Não existiu traição. Não existiu 'dar em cima'. Não existiu 'talaricagem'. Fiz um trabalho com o Luan, sendo este o primeiro feat da minha carreira. Fiquei muito animada, muito feliz, por estar num projeto com um artista que sempre admirei, que provou além do seu talento ser um ser humano incrível. Conheci seus pai em um ambiente de trabalho, assim como ele conheceu os meus, há meses. Criamos uma admiração mútua e uma amizade.



Não cabe a mim comentar o relacionamento de outras pessoas. O meu namoro não aguentou a tudo isso. Terminei tem algumas semanas, pois acho que a pessoa que a gente escolhe amar não merece toda essa destilação de ódio, toda essa criação e especulação abalando algo que era para estar sendo vivido a dois. Eu escolhi essa vida, ele não.

Na live, eu e Luan pedimos a vocês que tivessem empatia com uma outra situação que vocês não viveram, não conhecem e não sabem a verdade por trás. Pedimos pra mensurarem as palavras, pois elas machucam não só uma como duas, três e quatro pessoas que estariam envolvidas em tudo isso. Parece até uma piada pronta que isso esteja acontecendo agora, mas por algum motivo está. E quando Deus prepara coisas na nossa vida, nada mais é do que um teste da nossa resiliência e nossa fé que talvez tenha um motivo maior.

Nesses últimos tempos, vi minha fé incondicional se despedaçando, meu amor por essa música 'Inesquecível', que escrevi, criei e lancei, virar uma ansiedade. Me vi tendo medo de seguir trabalhando ela por receio do que iriam pensar de mim. Medo de criar um vínculo maior com alguém por conta do que iriam falar e quem isso poderia machucar.

Até ao divulgar o projeto do Luan no Pantanal, trabalho de uma importância ímpar e muito maior do que todos nós, fui criticada. O foco tem que mudar.

Mulheres, parem de botar uma contra a outra. Parem de aceitar as narrativas machistas que lhes vão impondo. Eu sei que é difícil, sei que a gente foi criada assim.

Não sou dona de qualquer verdade, pelo contrário, muitas vezes ao me sentir injustiçada quis culpar outra mulher. Nosso instinto vai sempre ser culpar ELA, falar mal DELA, mirabolar uma narrativa onde todos os meus problemas foram causados por ELA. Assim são as defesas femininas, mas ninguém nunca fez justiça assim.

Fica aqui o meu agradecimento a todos que não surfam a onda do ódio, sobretudo aos meus fãs: vocês me deixam mais forte. Vocês são a única razão que hoje eu estou onde estou e posso viver meu sonho.

E se forem continuar conversando sobre, que tal uma análise de todas as problemáticas sociológicas que se escondem por trás de toda essa história que tantas vezes o Brasil vê se repetindo? Só mudam os nomes. Estou trabalhando e vou continuar trabalhando, independentemente. Isso sim é a verdade, e essa verdade é imutável.".