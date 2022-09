Namorando há 1 mês, ex-bbbs Viih Tube e Eliezer se ‘casam’ no Rock in Rio

Viih Tube e Eliezer se ‘casaram’ em uma cerimônia simbólica com direito a publipost na capela na Cidade do Rock, no Rock in Rio, nesta quinta-feira, 8.



Com direito a véu e grinalda e bênçãos de um sósia de Elvis Presley no estilo Las Vegas, a youtuber que participou do BBB21 se empolgou: "A nossa conexão é muito forte, antes de falar com ele eu já sabia que a nossa vibe era a mesma pelo que acompanhava do programa. Estamos vivendo um momento feliz, nada melhor que celebrar o amor num festival incrível.”.

O ex-participante do BBB22, que pediu Viih em namoro com uma supresa mega romântica no dia 17 de agosto, disse: "Essa é a primeira vez que vou a um festival da proporção do Rock in Rio depois do reality show e é uma honra compartilhar esse momento com a Viih. Quando eu soube que a tradição de Las Vegas chegaria no Rio de Janeiro com o Elvis, óbvio que topei na hora o convite"

A cerimônia foi patrocinada por uma marca de óculos de sol.