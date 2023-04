Namorando há 1 mês, Éder Militão e influencer fazem tatuagem romântica juntos: 'te amo'

Éder Militão e a influenciadora Cássia Lourenço ainda não assumiram publicamente o namoro, mas já até fizeram uma tatuagem romântica juntos.

O casal que está junto há 1 mês eternizou o nome um do outro no pulso. Cássia apareceu com o nome "Mili" no pulso e o jogador do Real Madrid tatuou "Ca" na mesma região.

O jogador, que é pai de Ceci, fruto do relacionamento com Karoline Lima, homenageou a namorada ao marcar um gol pelo Real Madrid no último sábado. Ele beijou o pulso, onde está tatuado o nome da amada.

"Te amo", escreveu ela ao compartilhar o momento nos Stories.

Cássia chegou a desativar o perfil no Instagram em março, ao ter uma foto vazada ao lado do jogador em sua casa em Madrid, na Espanha. Na ocasião, a filha Cecília estava com o pai.

O jogador enfrentou uma briga judicial por pensão com Karoline Lima, mas a situação terminou com um acordo entre as partes. O namoro dos dois também terminou de forma polêmica, quando Karoline ainda estava grávida. Na reta final da gravidez, inclusive, o jogador decidiu tirar férias longe da influencer e curtir baladas em Miami e no Brasil.