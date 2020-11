Namorada de Whindersson rebate fã que chamou humorista de solteiro

Ela faz a marcação de território dela! Maria Lina Deggan, nova namorada de Whindersson Nunes, deixou um recadinho básico para um seguidor que comentou o status de relacionamento do humorista.

"Solteiríssimo", escreveu o fã em uma foto do rapaz. A estudante de Engenharia e aspirante a influencer respondeu de forma bem direta: "Tá não", acrescentando uma carinha de emoji triste.

Whindersson acaba de assumir o novo relacionamento. Em julho, o humorista foi flagrado pela primeira vez na casa da jovem em Blumenau, Santa Catarina.

No entanto, o romance engrenou de vez na viagem de Whindersson ao Amazonas, em que ele passou beijar publicamente e a andar de mãos dadas com a jovem. Eles seguiram para o Jalapão, no Tocantins, e foi lá que Whindersson assumiu o namoro via internet, revelando, inclusive que a música erótica do seu álbum, "Cerrado", foi composta para ela.