Namorada de Toguro fala pela 1ª vez em vídeo após ser intubada e perder o útero ao dar à luz

Nara Paraguaia, namorada do influencer fisiculturista Tiago Toguro, falou pela primeira vez nesta segunda-feira (11) após ficar entre a vida e a morte ao dar à luz o primeiro filho do casal, Gael. Ela já recebeu alta.

A influencer passou por severas complicações e chegou a precisar remover o útero, além de perder três litros de sangue.

Confira o relato:

"Hoje, dia 11 de setembro, eu tenho a honra e a graça de dizer que me deram alta aqui na Maternidade Santa Joana. Estou liberada e estou muito surpresa e emotiva por tudo que aconteceu nesses dias. Foram dias muito intensos. Mas a minha recuperação surpreendeu o hospital inteiro por ser muito rápida. Em menos de uma semana, eu consegui passar por tudo isso que eu passei e ainda receber alta. Estou liberada 100%, só com alguns medicamento via oral", disse.

"Estou muito feliz e muito grata a cada um de vocês que colocou o meu nome na sua oração, que botou fé na minha recuperação. Eu sei que Deus me deu uma nova vida: dia 6 de setembro, eu renasci", continuou.

"Logicamente obrigada à equipe que me salvou, à minha equipe de parto, à equipe da Santa Joana; deram tudo de si para me salvar. Se eu não estava nesse hospital as chances seriam críticas, talvez eu nem estivesse mais aqui. Então escolhi o hospital certo (...) Eu tinha muita vontade de ter meu filho aqui e acertei", garantiu Nara.

"Eu acredito que Deus tem um propósito para tudo e Deus me deu uma nova oportunidade de ser mãe do meu Gael. A minha fé me trouxe até aqui mais uma vez. Acredito muito em Deus e sei que ele fez isso tudo por algum motivo que eu irei entender lá na frente", completou ela, emocionada.