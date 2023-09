Namorada de Toguro deixa UTI e vê o bebê pela primeira vez após dar à luz

O bebê passa bem e a esposa do influenciador amamentou o filho do casal pela primeira vez na sexta-feira (8).

Nara foi internada em estado grave na quarta-feira (6) após complicações durante o parto do filho Gael. Ela precisou ser entubada e perdeu 3 litros de sangue. "O bebê está bem, a Nara está bem, só que agora começa um novo problema, aconteceu um erro e esse erro fez com que a Nara quase não sobrevivesse. Vou me orientar bem e venho aqui com mais precisão sobre o assunto", escreveu Toguro no Instagram.

Nara Paraguaia, namorada de Tiago Toguro, deixou a UTI do Hospital e Maternidade Santa Joana e viu o bebê pela primeira vez após dar à luz. A mulher passou por um parto complicado, teve cesárea induzida e perdeu o útero no procedimento.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.