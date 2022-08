Namorada de Fiuk mostra época em que era apenas uma fã do cantor: ‘a Thaisa de 11 anos iria desmaiar'

A namorada de Fiuk, Thaisa Carvalho, mostrou fotos da época em que era apenas uma fã do cantor e surpreendeu os seguidores.

Em uma trend do TikTok, Thaisa mostrou o ‘antes e depois’ com fotos de quando era apenas uma fã do cantor, e hoje em dia dos dois namorando. "A Thaisa de 11 anos iria desmaiar se ela soubesse que iria dividir a vida com seu ídolo", escreveu.

Parece até fanfic! A namorada de Fiuk, Thaisa Carvalho, mostrou em trend do TikTok que era fã do cantor antes de virar namorada. Fofos pic.twitter.com/VnRklPYePi — Splash UOL (@Splash_UOL) August 7, 2022



A atriz e criadora de conteque já tinha um romance com o cantor antes de ele entrar no BBB21, foi pedida em namoro por ele em setembro de 2021 e hoje eles estão firmes e fortes.

