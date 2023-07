Namorada de Éder Militão posta foto zombando antes de aniversário da filha do jogador

Cassia Lourenço, nova namorada de Éder Militão, causou polêmica mais uma vez com Karoline Lima ao fazer um post debochado no dia da festa de aniversário de 1 ano da influencer com o jogador, Cecilia Militão.

Nos stories do Instagram, a loira apareceu com sangue escorrendo pelo nariz e boca, e escreveu: “Look de hoje”. A publicação foi considerada desrespeitosa por alguns internautas, já que o grande evento do dia é o aniversário da menina.

Algumas semanas atrás, a loira já havia dado o que falar ao aparecer escolhendo vestidos muito chamativos e luxuosos para a festa de aniversário da filha de Éder Militão e Karoline.

Cassia e Karoline nunca se encontraram pessoalmente, e essa deve ser a primeira vez. As duas já trocaram várias indiretas pelas redes sociais.