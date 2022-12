Naldo se revolta após grupo A puxar mutirão a favor de Bia: 'pau no c*'

Naldo se revoltou com os integrantes do grupo A após puxarem voto apenas para Bia e ignorarem Moranguinho. As aliadas estão na Roça junto com André.

Nos stories o cantor defendeu a esposa, que também faz parte do grupo no confinamento, e xingou os aliados de Moranguinho.

EITA! Naldo ficou put0 após o grupo A aqui fora puxar mutirão para a Bia ao invés da Moranguinho. O que vocês acham disso? #AFazenda pic.twitter.com/lyBI3smReh — Central Reality (@centralreality) December 8, 2022

"Agora é aquilo que eu falei: a falsidade impera. Lembra das covardias e as 'trairagens' que eles falavam antes? Que a Ellen não era prioridade? Quem assistiu à Fazenda o tempo inteiro e o PlayPlus, via o tal grupo A de pa* no c*, falando mal da Ellen sempre e sempre disseram que ela não era prioridade”, disparou.

Então essa raça toda aí de falsos, que sempre excluíram a Ellen por inveja, só está comprovando agora o que fizeram o jogo inteiro. Vocês são falsos, nunca fecharam com a Ellen, enganaram ela o tempo inteiro”, disse.

No entanto, com exceção de Deolane - que puxou votos a favor de Bia - nenhum outro integrante do grupo A fora do reality declarou torcida, até o momento, nas redes sociais.