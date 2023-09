Naldo diz que ensinou Bruno Mars a falar 'gatinha' 'gostosa' no The Town

Ele enfatizou ainda achar “normal” que as pessoas pensem que ele mentiroso. Posso mostrar a prova do crime, mostrar tudo, nego vai falar 'é mentira’”, acrescentou.

O marido de Moranguinho explicou que aconselhou Bruno a dizer: “gatinha, eu quero ficar com você, gostosa”. E tem mais! Naldo disse também que o vídeo de agradecimento do cantor foi inspirado em seu clipe "Só Preciso de Amor".

Ele chegou e falou 'qual é Naldo, beleza? O que eu falo no show para deixar as minas doidas? Qual o saldo que eu dou?", contou o brasileiro que ainda mostrou supostos áudios enviados por Bruno Mars.

O cantor norte-americano levou os fãs ao delírio ao interagir com os fãs em português. Naldo abordou o assunto no podcast 'Flow'.

Naldo Benny revelou que foi ele o responsável por ensinar Bruno Mars a falar ‘gatinha’ e ‘gostosa’ durante suas apresentações no The Town, que aconteceu em São Paulo.

