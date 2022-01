Naiara, Natália e Luciano estão no primeiro paredão do "BBB22"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro paredão do Big Brother Brasil 22 (Globo) foi formado na noite deste domingo (23). Indicada pelo líder Douglas Silva, Naiara Azevedo forma paredão com Luciano, quem puxou pelo poder do contragolpe, e Natália, uma das mais votadas pela casa.

Antes mesmo do voto do Líder, Rodrigo, que ganhou o poder do Anjo, soube que nesta semana ele seria autoimune, mas antes de receber a informação de Tadeu Schmidt, 47, o brother revelou que imunizaria Eliezer.

No confessionário, os participantes foram surpreendidos que teriam que indicar duas pessoas. Jade Picon, Natália e Pedro Scooby foram os mais votados com 7 votos cada. Como líder, Douglas Silva precisou escolher um para escapar do Paredão. DG optou por Scooby, que é seu aliado no jogo.

O domingo foi um dia calmo para os brothers e sisters, com pequenas intrigas e conversas sobre a formação do paredão. Um dos destaques foi o desabafo de Linn da Quebrada com Arthur Aguiar. Na ocasião, Lina comentou sobre Eslovênia a chamar de "amigo", com pronome incorreto, na festa.

"Falei para ela uma vez, falei para ela a segunda e ela errou mais uma vez ontem na festa. Ela pediu desculpas e eu falei: 'É, mas já deu de errar agora, né?'. Tem um momento que você já sabe, é uma internalização ainda, mas aí eu preciso que você também assuma um compromisso de não errar nisso. Vou errar em outras coisas agora, mas aí nisso você não erra. Parece que eu tenho sempre que ficar me explicando, voltando em uma coisa que você já sabe. Algumas vezes a gente se permite continuar errando, essa é a questão que eu estou falando", pontuou a cantora.

Arthur também esteve em outro momento importante neste domingo, desta vez envolvendo Naiara Azevedo e Douglas Silva. A cantora sertaneja questionou o ator sobre o uso correto das definições "preto" e "negro". DG explicou que depende de pessoa para pessoa, mas Naiara insistiu.

Já com pouca paciência, DG afirmou que Naiara deveria pesquisar mais sobre o assunto quando saísse do programa. "Ele ficou incomodado. Ele não tem que [explicar]", argumentou Arthur, após DG sair do local.