SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Nada de Novo no Front", representante da Alemanha no Oscar, levou a estatueta de fotografia. O filme concorreu em uma categoria sem favoritos e bateu Mandy Walker, que poderia ter se tornado a primeira mulher a levar o prêmio na história. Outros candidatos eram "Bardo", de Alejando González Iñárritu, "Império da Luz", de Sam Mendes, e "Tár", de Todd Field.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.