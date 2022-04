Na Sapucaí, Scooby chama brothers para Carnaval e se declara: 'PA, te amo'

Ao ser entrevistado por uma jornalista da Globo e ser avisado de que os brothers estavam assistindo a transmissão, Scooby tratou de mandar um recado para os amigos. "PA, te amo muleque, você fez meu dia! Vai com tudo! DG, tamô junto. O Brasil ama vocês! Vem, PA. Vem, DG. Vem para as campeãs, tô esperando vocês!", disse aos gritos.

Pedro Scooby não perdeu tempo e tratou de curtir o Carnaval horas após deixar o BBB22. Apesar do dia agitado com os compromissos profissionais de todo eliminado, o surfista seguiu no pique marcou presença na Marquês de Sapucaí.

