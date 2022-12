Na Justiça, influencer Lara Nesteruk acusa marido de desvio de R$ 7 milhões e traições com prostitutas

A influenciadora e nutricionista Lara Nesteruk virou assunto nesta semana ao expor o marido, Antônio Dourado Neto, nas redes sociais, e nesta terça-feira (20) entrou na Justiça contra o médico.

Lara expôs que foi traída pelo menos 13 vezes com garotas de programa, além de ter revelado que o médico guardava em seu celular fotos íntimas de uma secretária do escritório que dividiam. Ela contou que o marido roubou as fotos do celular da funcionária e as manteve em seu celular por vários meses, chegando a mostrar se gabando do conteúdo para amigos.



Na Justiça, a nutricionista pede o fim da sociedade com o ex na empresa criada por ela e revela que descobriu um desvio de mais de R$ 7 milhões, o acusando de ter usado parte do dinheiro com prostitutas e drogas.

Nos documentos, segundo Leo Dias, Lara relata como passou a desconfiar dos desvios e cita a compra de um carro de mais de R$ 500 mil.

A empresa foi criada por Lara em 2017 com o objetivo de atender às suas demandas como influenciadora, nutricionista e ministrante de cursos e palestras. Em 2018, ela iniciou o relacionamento com o médico, de quem se tornou sócia em 2021.

Ele teria pedido participação societária de 50%, mas com as negociações, acabou ficando com 10% do capital social, passando a administrar exclusivamente as contas da empresa.

Após algumas situações como a compra do carro, ela passou a ter algumas suspeitas e decidiu procurar um profissional especializado para ajudar na administração da sociedade, e descobriu que em 2021, a empresa faturou R$ 9.397.599,52 e em 2022, R$ 11.199.058,38, mas que na conta havia menos R$ 500 mil. Neste período, Lara, “detentora de 90% do capital social, no último ano havia realizado retiradas que somaram R$ 2.653.782,77”, enquanto Neto, “detentor de 10% do capital social, retirou quantia aproximada de R$ 7.723.383,76”, segundo os documentos do processo obtidos por Leo Dias.

Com isso, Lara decidiu por um fim à sociedade já que “as retiradas realizadas por Neto superaram, e muito, a sua participação”, resultando na “distribuição irregular de lucros”.