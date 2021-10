Na final do The Masked Singer Brasil, voto da plateia eliminará 3º e 4º colocados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e apresentadora Ivete Sangalo entregará o troféu ao vencedor da primeira edição do “The Masked Singer” (Globo) na próxima terça, dia 19. Na final do reality, o público conhecerá a identidade dos participantes que se apresentam por baixo das fantasias de Arara, Unicórnio, Monstro e Gata Espelhada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.