Na CNN, Monalisa Perrone repudia ataque de Bolsonaro a Daniela Lima

Monalisa Perrone se pronunciou durante o Expresso CNN desta quarta-feira, 2, contra os ataques de internautas e do presidente Jair Bolsonaro contra a apresentadora Daniela Lima.

"Hoje, a abertura do Expresso CNN é diferente. Eu, como mulher e jornalista com 28 anos de carreira, repudio com veemência os ataques que a minha colega Daniela Lima tem sofrido. Preciso terminar dizendo algo: 'Inaceitável'", cravou.

Monalisa Perrone Gigante!!! A apresentadora repudiou o ataque covarde do Presidente a jornalista Daniela Lima pic.twitter.com/hZVvCCm2Px — Lazaro Rosa (@lazarorosa25) June 2, 2021

Os ataques contra Daniela ocorreram após a âncora cometer um ato falho durante o jornal: "Não saia daí porque agora, infelizmente, a gente vai falar de notícia boa, mas com valores não tão expressivos".

Na internet, especialmente em perfis bolsonaristas nas redes sociais, viralizou um trecho editado falava apenas "infelizmente, a gente vai falar de notícia boa"

Bolsonaro xingou Daniela ao ser questionado por apoiadores sobre o assunto: "É uma quadrúpede. Afinal de contas, acho que não preciso dizer de quem ela foi eleitora no passado, né? De outra do mesmo gênero", disse, chamando a ex-presidente Dilma Roussef também pelo mesmo xingamento.

A CNN Brasil também repudiou a fala do presidente: "Apesar de não citar nomes, o presidente da República, Jair Bolsonaro, usou uma palavra muito ofensiva para criticar a âncora da CNN Daniela Lima durante conversa com seus apoiadores na tarde desta terça-feira". "A empresa repudia com veemência as ofensas e insinuações do presidente. A liberdade de imprensa é um pilar fundamental em qualquer democracia e precisa ser protegida por toda a sociedade". Com informações do Notícias da TV.