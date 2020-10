Na 12ª edição de A fazenda, votação da roça é suspensa após suposto erro na Prova do Fazendeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A votação que deveria determinar o próximo eliminado de A Fazenda 12 (Record) foi suspensa na tarde desta quinta-feira (29), devido a um suposto erro na contagem dos pontos durante a Prova do Fazendeiro, ocorrida na noite de quarta (28). O anúncio da suspensão foi feito pelo programa Balanço Geral e confirmada pela emissora ao F5.

A prova, disputada por Lipe, Tays e Jake, foi marcada por problemas na contagem de pontos dos peões. Ao menos duas vezes o apresentador Marcos Mion interrompeu o jogo para que os pontos fossem revistos. No final, foi Jaqueline quem levou a melhor e se tornou Fazendeira. Com esse resultado, estão na berlinda Tays, Lipe e Victória, sendo que essa última não pôde fazer a prova.

Na quarta, o jogo já tinha sofrido interferência com a suspensão do poder da chama vermelha, após Biel revelar o poder da chama para Victória ainda durante a votação, o que viola as regras do programa. Com isso, Raíssa, que tinha sido incluída na roça pelo poder da chama, deu lugar a Tays, última no resta um.

A assessoria da Record não informou ainda como ficará a votação desta quinta. Uma das possibilidades seria uma nova Prova do Fazendeiro.