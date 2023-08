‘Mussum - O Filmis’ ganha primeiro trailer, vem ver

‘Mussum - O Filmis’ ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira (30).

A cinebiografia vencedora do prêmio de Melhor Filme no Festival de Gramado conta a história de Mussum, cujo nome de batismo era Antônio Carlos Bernardes Gomes, e é baseada no livro "Mussum – uma história de Humor e Samba"., de Juliano Barreto.

Ailton Graça e Yuri Marçal dão vida ao artista dos Trapalhões e do Originais do Samba, e o longa conta com Neusa Borges, Cacau Protásio, Ícaro Silva no elenco, além de Gero Camilo como Renato Aragão. A direção é de Silvio Guindane.

‘Mussum - O Filmis’ tem estreia prevista para 2 de novembro.