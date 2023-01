Música de Shakira com indiretas a Piqué bate recorde no YouTube

Neste domingo, inclusive, o nome da cantora colombiana se tornou o assunto mais comentado do Twitter no Brasil.

Ainda antes do lançamento, a canção já causava impacto nas redes sociais com o vazamento de trechos. Segundo a imprensa espanhola, Shakira e Piqué terminaram após a cantora descobrir uma traição do ex-zagueiro. Durante a música, ela chega a falar "eu valho duas de 22, você trocou uma Ferrari por um Twing como provocação ao novo relacionamento do espanhol, com a jovem Clara Chia, de 23 anos.

