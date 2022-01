O sertanejo Murilo Huff prestou homenagem à Marília Mendonça, na madrugada desta quarta-feira (05), durante seu show na cidade de Ribeirãozinho, em Mato Grosso. Ele é pai do pequeno Leo, fruto do relacionamento com Marília com quem namorou por quase 2 anos. Murilo Huff homenageia Marília Mendonça após 2 meses da morte da cantora; veja vídeo https://t.co/iTHMgEKWO9 pic.twitter.com/BuosREm41v — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) January 5, 2022 "2 meses sem vocês. Marilia, Henrique e boy (Abiciele). Vcs estão fazendo falta pra c*r*lho", escreveu Murilo em um vídeo publicado nos stories de seu perfil pessoal. Em coro com os fãs, Huff cantou a música 'De quem é a Culpa?". Marília Mendonça, Henrique Bahia, Abiciele Silveira morreram no dia 5 de novembro do ano passado em um acidente aéreo, em Caratinga, em Minas Gerais. Além deles, o piloto Geraldo Medeiros e o copiloto Tarciso Viana também morreram na queda da aeronave.

