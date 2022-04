Murilo Huff diz que sentiu presença de Marília Mendonça em show

“A minha felicidade é por estar vivendo tudo o que eu sonhei a vida toda. A minha tristeza é por eu não poder comemorar ao lado de todos que gostaria. Por mais que eu sei que Marília, Henrique e Boiola estão vendo tudo, sinto muita saudade de comemorar com eles tantas conquistas.”, completou o cantor que também acaba de realizar uma turnê nos Estados Unidos, com os ingressos esgotados.

"De quem é a culpa" no show... Pra quem vê, talvez mais um momento robótico que canto em todos os shows. Pra mim uma forma de me conectar com ela. Eu canto essa música de olho fechado porque enxergo a Marília. A pessoa que mais acreditou em mim. E hoje eu senti ela do meu lado.”, escreveu no Twitter.

Murilo Huff afirmou ter sentido a presença de Marília Mendonça, falecida há 5 meses, durante um show seu na cidade de Tubarão (SC), no sábado. Na manhã deste domingo, o pai de Leo, filho de 2 anos da cantora, afirmou que sentiu Marília ao fechar os olhos no palco:

