Murilo Huff desabafa sobre saudade de Marília Mendonça

Murilo Hff contou também como tem sido a performance de Léo na escola. “Como sempre, matando o papai de orgulho. Só deu uma choradinha no primeiro dia. Depois não chorou mais. No terceiro dia, ele saiu correndo e nem deu tchau”, disse o cantor.

“Sente saudade da Marília?”, perguntou um internauta. “Com certeza! E vou sentir todos os dias pro resto da minha vida. Marília, além de tudo que vivemos como casal, e além da amizade que tínhamos um pelo outro, é a mãe da pessoa mais importante do mundo pra mim. Sinto falto de dividir com ela todos esses momentos incríveis que nosso filho está vivendo, toda essa evolução dele, o primeiro dia na escolinha…“, desabafou o artista.

Murilo Huff abriu uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram e acabou recebendo um questionamento sobre a saudade de Marília Mendonça. A cantora, que faleceu em novembro de 2021 após um acidente aéreo, foi casada com o sertanejo e é mãe de Leo, de três anos, fruto do relacionamento dos dois. Sem titubear, o artista falou do sentimento e desabafou com os seguidores.

