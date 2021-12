Murilo Huff cai no choro ao receber mensagem da mãe e irmão de Marília Mendonça em 1º show após morte

Hoje tive ainda mais certeza do pq a Lila amava tanto ele realmente tem amores que não podem ser vividos ,ele além de um cantor extraordinário é um ser humano lindo , o orgulho que ela deve estar, tendo a certeza do homem que teve ao lado durante 4 anos MURILO HUFF EM BRASILIA pic.twitter.com/eNxlVyZVFi

“Oi, Murilo. Estou passando aqui para dizer que sou uma grande admiradora do seu trabalho e para te desejar todo o sucesso do mundo. Que Deus ilumine os seus caminhos e os seus projetos”, afirmou.

Em seu primeiro show após a morte de Marília Mendonça, o ex da cantora e pai do filho dela, Murilo Huff, não segurou a emoção.

