Murda Beatz lança clipe com Anitta, Quavo, J Balvin e Pharrell; assista ‘No Más’

Murda Beatz lançou neste sábado (9) o clipe de “NO MÁS”, com uma parceria de peso: Quavo, J Balvin, Anitta e Pharrell.

O clipe dirigido por Jackson Tisi mostra o produtor, compositor e DJ canadense de 28 anos dando uma carona para Quavo e os demais artistas, todos curtindo um clima de verão. J Balvin chega em cima do mar, rodeado por sereias. Anitta também tem destaque com um trecho cantando em inglês e espanhol.

Com o lançamento de No Más, Anitta se tornou a primeira brasileira a entrar para o TOP 10 do iTunes dos Estados Unidos.

Quem?

Nascido Shane Lee Lindstrom, Murda Beatz vem sendo mais conhecido no Brasil agora que está namorando Anitta. Os dois estão vivendo um romance sério e nesta semana, ele passou a ser chamado de “noivo de Anitta” após a cantora brincar o pedindo em casamento em um vídeo no Instagram.

Chamado de ‘produtor-artista’, Murda já trabalhou com nomes como Drake, Travis Scott, Migos, Cardi B e mais, além de ter lançado singles como cantor, com a faixa “Shopping Spree”, em parceria com Lil Pumpe e Sheck Wes.