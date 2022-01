Munik Nunes assume namoro com ex-noivo de outra BBB

Munik Nunes assumiu namoro com o empresário Paulo Simão. O casal viajou para Trancoso, na Bahia, e fizeram registro dentro de um jatinho. O empresário é ex-noivo da ex-BBB Emily Araújo. Os dois terminaram o noivado em agosto de 2021 após três anos juntos. A campeã do BBB16 terminou o namoro com o cantor Caio César, da dupla com Breno, em maio. Ela e Emilly já chegaram a trocar farpas nas redes sociais.

