Munhoz e Mariano são processados por supostamente oferecer bebida alcoólica a adolescente

O pai do adolescente pede uma indenização de R$ 500 mil pelo incidente que teria ocorrido durante um show da dupla em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, em junho deste ano. No processo, o responsável acusa a dupla sertaneja de tê-lo chamado ao palco para uma competição, prometendo um prêmio. Somente depois, o jovem teria ficado sabendo que o vencedor precisaria beber uísque puro que os cantores despejariam.

