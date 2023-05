‘Mulheres de Areia’ e ‘Mulheres Apaixonadas’ voltam à TV Globo

Dois clássicos da teledramaturgia brasileira vão voltar para a grade da Rede Globo em breve. A emissora anunciou nesta sexta-feira, 5, que Mulheres Apaixonadas e Mulheres de Areia serão reprisadas no horário da tarde. As tramas vão substituir O Rei do Gado e Chocolate com Pimenta, também sucessos de público.

Escrita por Manoel Carlos, Mulheres Apaixonadas, será exibida a partir do dia 29 de maio, no Vale a Pena Ver de Novo. A escolha da novela também tem um motivo especial, segundo a Globo: celebrar o aniversário de 90 anos do autor e os 20 anos da exibição original do folhetim.

Em junho será a vez do remake Mulheres de Areia, escrita por Ivani Ribeiro, ser exibida na Edição Especial. Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que a novela é reprisada na emissora. Ela foi reexibida em 1996 e 2011; e também em 2015 pelo Canal Viva.

‘Mulheres de Areia’

Protagonizada por Glória Pires, no papel das icônicas irmãs gêmeas Ruth e Raquel, Mulheres de Areia foi transmitida pela primeira vez entre fevereiro e setembro de 1993, com 203 capítulos. A trama, cheia de mistério, conquistou o público.

No elenco, também grandes nomes como Guilherme Fontes, Marcos Frota, Raul Cortez, Susana Vieira, Vivianne Pasmanter, Humberto Martins, Laura Cardoso, Sebastião Vasconcelos, Paulo Betti, Nicette Bruno e Paulo Goulart.