Mulher que aparece em vídeo com Pedro Scooby se pronuncia: 'uma simples carona'

A mulher filmada ao lado de Pedro Scooby no vídeo que deu o que falar, na manhã desta quarta-feira (2) se pronunciou. A morena trata-se de Larissa Dalpasquale que se mostrou indignada com as insinuações entre ela e o surfista.

“Gente, que loucura é essa? Eu acabei de acordar com esse caos todo, eu não estou entendendo nada, por causa de uma simples carona. Pegaram um trechinho do vídeo onde aparece só nós dois andando, todos os nossos amigos estavam atrás, saímos todos juntos da festa e eu só peguei carona com o Pedro e com o outro amigo nosso, porque o carro do meu outro amigo estava cheio, foi só uma carona!”, explicou nos stories.

Larissa pediu ainda respeito a mulher de Pedro Scooby, Cíntia Dicker. “Vocês estão criando situações que não existem, eu não fiquei com ninguém, não aconteceu nada, pelo amor de Deus respeitem a mulher dele, respeitem a família dele. Cara, a internet não dá mais, vocês pegam o negócio e criam uma coisa que não existe e ficam atacando todo mundo”, disse indignada.