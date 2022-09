Mulher que acusa Leandro Lehart, do Art Popular, diz ter ‘limitações’ após estupro

O crime ocorreu em outubro de 2019. Na denúncia, a vítima relata que os dois tiveram poucos encontros e no último aconteceu o abuso e cárcere privado na casa do cantor, em São Paulo.

A mulher que acusa Leandro Lehart de estupro e cárcere privado falou pela primeira vez após a condenação do cantor do Art Popular a 9 anos e sete meses de prisão.

