Mulher fica presa na tirolesa do Rock in Rio

Uma mulher ficou presa na tirolesa do Rock in Rio na noite desta sexta-feira (9). A equipe do evento auxiliou a fã quando ela já estava perto do Palco Mundo.

Momentos depois, ela foi resgatada e não sofreu ferimentos. "a organização do Rock in Rio esclarece que a jovem foi prontamente atendida e liberada pelo técnico responsável pela Tirolesa e não se feriu", afirmou a organização do evento em nota.