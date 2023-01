Mulher expulsa de show por Gusttavo Lima dá sua versão: ‘me indignei’

Virgínia Bandeira, a mulher que foi expulsa por Gusttavo Lima do show no Réveillon após jogar água no cantor se pronunciou e contou seu lado da história. Em uma postagem no Instagram, a arquiteta disse que ficou indignada com os comentários políticos do sertanejo.

“Pra ele é muito fácil com um microfone na boca falar o que quiser. Confesso que não tive vontade nenhuma de me manifestar, mas. Venda a repercussão do caso, resolvi falar”, iniciou.

“O que aconteceu na verdade foi que me indignei com a conotação política dada pelo cantor durante o show de réveillon onde foi pago caro para me divertir e acabar tendo que participar de um ato político em prol de um ex-presidente que tanto me massacrou os brasileiros”, acrescentou.

“Minha reação e de várias outras pessoas foi levantar a mão e fazer o L de Lula. Por conta disso, logo no início do show, ele se dirigiu a mim falando que eu merecia o bom e o bom era ele, nesse momento repeti o gesto fazendo o L”.

A arquiteta disse ainda ter se ofendido com um comentário do sertanejo sobre ter participado de um “campeonato de punheta”: “O que só aumentou minha indignação, já que tenho uma filha menor de idade e não gostaria que estivesse lá assistindo isso”, escreveu.

Por fim, Virgínia admite que se excedeu ao jogar água em Gusttavo Lima. “Eu estava em uma festa onde é natural que as pessoas bebam, e posso ter me excedido na minha reação em repúdio a ele, e tenho humildade suficiente de reconhecer o meu excesso”., disse.

No texto, ela também afirma que ainda não recebeu o reembolso do ingresso. “Nada vai pagar a reparação do transtorno que a atitude causou a mim e consequentemente na minha família”.